نوفاك ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف لاعبى التنس المحترفين

حافظ الصربى نوفاك ديوكوفيتش على صدارة تصنيف لاعبى التنس المحترفين فى نسخته الصادرة اليوم الاثنين، كما حافظ الأسبانى رافائيل نادال على المركز الثانى رغم انسحابه من مباراة الدور قبل النهائى لبطولة انديان ويلز أمام السويسرى روجر فيدرر، وتقدم النمساوى دومينيك تيم للمركز الرابع بعد فوزه بلقب انديان ويلز.



وتصدر الصربى ديوكوفيتش برصيد 10990 نقطة، تلاه الأسبانى نادال برصيد 8725 نقطة، ثم الألمانى اليكسندر زفيريف برصيد 6630 نقطة، فيما حل النمساوى دومينيك تيم رابعا برصيد 4755 نقطة، ثم السويسرى روجر فيدرر برصيد 4600 نقطة.



وجاء اليابانى كى نيشيكورى فى المركز السادس برصيد 4235 نقطة، ثم الجنوب أفريقى كيفن اندرسون برصيد 4115 نقطة، الأرجنتينى خوان مارتن دل بوترو برصيد 3585 نقطة، ثم الأمريكى جون إيسنر برصيد 3485 نقطة، بينما احتل اليونانى ستتيفانون ستيبايوس المركز العاشر برصيد 3160 نقطة.