ازدحام في متاجر بيع الأسلحة في نيوزيلندا بعد الإعلان عن تعديل قوانين حمل السلاح

شهدت متاجر بيع الأسلحة في نيوزيلندا، حركة نشاط وبيع غير عادية، عقب الاعلان عن أن الحكومة تسعى لفرض المزيد من القوانين التي تحد من انتشار واستخدام الأسلحة، على خلفية الهجوم الكبير الذي قام به مواطن نيوزيلندي على مسجدين يوم الجمعة الماضية، وفقا لموقع "ستاف" النيوزيلندي.



يأتي هذا فيما ازدحم فرع متجر "غن سيتي" في مدينة كرايست شيرش، بالراغبين في شراء الأسلحة ومسلتزماتها.



يذكر أن منفذ الهجوم على المسجدين، يحمل رخصة حمل سلاحٍ نيوزيلندية أساسية، فضلا عن أنه اشترى الأسلحة التي استخدمها في الهجوم بطريقة شرعية قبل أن يعدِلها.