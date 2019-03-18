"مصر النهاردة" يستعرض نتائج ملتقى الشباب العربي والأفريقي

يستعرض الليلة برنامج "مصر النهاردة" على شاشة القناة الأولى نتائج وتوصيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، حيث يقدم ضيوف الحلقة قراءة تحليلية في نتائج الملتقى، وهم محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وحسن حامد خبير أمن المعلومات.



كما يقدم البرنامج في فقرته الثانية سياحة المؤتمرات ودورها في الترويج لمصر في الخارج، ونجاح مصر في ثقافة تنظيم المؤتمرات، وتستضيف الفقرة الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية.



البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساء على شاشة القناة الأولى.