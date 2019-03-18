بدء الجمعيات العمومية لشركات القابضة للصناعات الكيماوية

ينطلق اليوم الاثنين قطار الجمعيات العادية، وغير العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك لمناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2019-2020.



حيث تعقد اليوم الاثنين، الجمعية العامة لشركتي صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل والنصر للأجهزة الكهربائية نيازا.



كما تنطلق غدا جمعيتا النصر للملاحات والمكس للملاحات، فيما تعقد يوم الخميس جمعيتا شركتي سيناء للمنجنيز والمصرية للمواسير سيجوارت، ويوم الأحد 24 مارس تعقد جمعية شركات النقل والهندسة، ومطابع محرم الصناعية والمصرية للأحذية باتا.



فيما تعقد جمعيات النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وناروبين، يوم الثلاثاء 26 مارس، ويوم الأربعاء 27 مارس، تعقد جمعيات راكتا للورق، ومصر لصناعة الكيماويات يليها يوم الخميس عقد جمعيتي المحاريث والهندسة والصناعات الكيماوية كيما.



وتختتم الجمعيات يوم الاثنين 1 أبريل المقبل، بعقد جمعية القومية للأسمنت تحت التصفية لإقرار صرف التعويضات، والشركة الشرقية للدخان.