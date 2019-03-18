القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
اقتصاد
الإثنين 18/مارس/2019 - 10:16 ص

بدء الجمعيات العمومية لشركات القابضة للصناعات الكيماوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسامة الشندويلي
dostor.org/2556719

ينطلق اليوم الاثنين قطار الجمعيات العادية، وغير العادية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك لمناقشة الموازنات التخطيطية للعام المالي 2019-2020.

حيث تعقد اليوم الاثنين، الجمعية العامة لشركتي صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل والنصر للأجهزة الكهربائية نيازا.

كما تنطلق غدا جمعيتا النصر للملاحات والمكس للملاحات، فيما تعقد يوم الخميس جمعيتا شركتي سيناء للمنجنيز والمصرية للمواسير سيجوارت، ويوم الأحد 24 مارس تعقد جمعية شركات النقل والهندسة، ومطابع محرم الصناعية والمصرية للأحذية باتا.

فيما تعقد جمعيات النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وناروبين، يوم الثلاثاء 26 مارس، ويوم الأربعاء 27 مارس، تعقد جمعيات راكتا للورق، ومصر لصناعة الكيماويات يليها يوم الخميس عقد جمعيتي المحاريث والهندسة والصناعات الكيماوية كيما.

وتختتم الجمعيات يوم الاثنين 1 أبريل المقبل، بعقد جمعية القومية للأسمنت تحت التصفية لإقرار صرف التعويضات، والشركة الشرقية للدخان.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

منذ أقل من شهر

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

منذ شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ أقل من شهرين

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

الآن

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في إندونيسيا إلى 73 قتيلا

ملتقى الشباب العربي الأفريقي يستحوذ على اهتمامات صحف القاهرة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 24 درجة

واشنطن تنفى ما يشاع عن نيتها إبقاء 1000 جندى فى سوريا

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ألبومات الصور

90 مدرسة ثانوية بكفر الشيخ تتسلم شريحة التابلت لبدء التشغيل

محافظ الوادي الجديد يوصي بتدريب طلاب الثانوي الصناعي

الأقصر تحتفل بمولد الشيخ موسى

بالصور.. إيمان البحر درويش يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب على مسرح الحرية

رياضة

بالصور| الألعاب النارية.. تحرق دكة بدلاء لاعبي أولمبياكوس وقرار تحكيمي بإلغاء الديربي

ماورو إيكاردي يقترب من ريال مدريد برقم خيالي

نوفاك ديوكوفيتش يحافظ على صدارة تصنيف لاعبى التنس المحترفين

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ads
كشكول

"ألسن عين شمس" تنهى تجهيزاتها لملتقى التوظيف السنوى 2019

جامعة القاهرة تطلق مسابقة للتفكير النقدي بجوائز تصل مليون جنيه

تعرف علي الدول المشاركة بمنتدي "التعليم العالى بين الحاضر والمستقبل"

اليوم.. الجامعة الأمريكية تشهد توقيع الطبعة الإنجليزية لـ"شاهد علي الحرب والسلام"

اليوم.. بدء تظلمات اختبارات التعاقد المؤقت للمعلمين

الأمصار

روحاني: طهران سترفع دعوى قضائية ضد أمريكا

محامي مرتكب هجوم "مسجدي نيوزيلندا" يعلن تخليه عن القضية

13 نقابة جزائرية ترفض دعم جهود تشكيل الحكومة

مسؤولون: المتهم الرئيسي في هجوم المسجدين بنيوزيلندا زار إسرائيل ٢٠١٦

كواليس وتفاصيل جديدة في حادث نيوزيلندا الإرهابى

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

امرأة أمريكية تضع ست أطفال بصحة جيدة في ست دقائق فقط

الجارديان: اكتشاف جديد يؤكد إنشاء الفراعنة قوارب نهرية غير عادية

20 مارس.. انطلاق كرنفال ارسم للسلام فى دورته الثانية

الصحة

تقرير: 56 مليون طفل في العالم قد يتوفون بحلول عام 2030

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎