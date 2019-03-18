شرطة نيوزيلندا: مسلح واحد فقط نفذ الهجوم على المسجدين

أعلن قائد الشرطة في نيوزيلندا، مايك بوش، اليوم الإثنين، أن السلطات المحلية متأكدة من أن هناك مهاجما واحدا فقط نفذ الهجوم على المسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.



وقال بوش في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين حسب وكالة "راديو نيوزيلندا": "أريد أن أؤكد للجميع أننا نعتقد أن مهاجما واحدا فقط هو المسؤول عن هذا الحادث الشنيع".



وأضاف "هذا لا يعني استبعاد إمكانية أن يكون هناك أشخاص آخرون قدموا الدعم له، وهذا لا يزال جزءا مهما للغاية من تحقيقنا".



وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.



وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة، وذلك في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.



وقالت أرديرن في مؤتمرها الصحفي: "أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل".



وتابعت "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا".



وختمت "إن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه".