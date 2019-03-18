تفتيش منزلين في أستراليا على صلة بمنفذ مجزرة مسجدي نيوزيلندا

أعلنت الشرطة الأسترالية أن جهاز مكافحة الإرهاب قام صباح اليوم الإثنين، بتفتيش منزلين على صلة بمنفذ الهجوم الذي استهدف الجمعة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا وأدى الى مقتل 50 شخصا.



ويقع المنزلان في مدينتي ساندي بيتش ولورنس في مقاطعة نيو ساوث ويلز، القريبتين من مدينة غرافتون التي نشأ فيها منفّذ الاعتداء برنتون تارنت.



وأعلنت الشرطة في بيان حسب فرانس برس، أن "الهدف الرئيسي للعملية هو الحصول رسميا على مواد من شأنها أن تساعد الشرطة النيوزيلندية في تحقيقها الجاري".



وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون إن تارنت، ان منفذ العملية لم يمض إلا 45 يوما في أستراليا في السنوات الثلاث الأخيرة ولم يكن مدرجا على أي قائمة لمراقبة الإرهابيين.