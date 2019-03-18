الجارالله: زيارة بومبيو فرصة لتوقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو إلى الكويت، والتي تبدأ غدا الثلاثاء، ستشكل فرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي.



ورحب الجارالله - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - بزيارة بومبيو التي تأتي في إطار جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، معربا عن تطلعه لأن تسهم في تعزيز الحوار الاستراتيجي وتطوير مجالاته.



وأوضح أن الكويت تتطلع لنجاح المباحثات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي مع المسؤولين في الكويت، والتي تتطرق لتشمل مجالات التعاون العديدة، لاسيما في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والطاقة، إضافة إلى التعاون في المجال الأمني والعسكري، خاصة في ما يتصل بجهود البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.



وأشار الجارالله إلى أن المباحثات ستتناول أيضا الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة، خاصة الوضع في اليمن وسوريا.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، قيام وزير الخارجية مايك بومبيو بجولة في الشرق الأوسط، تشمل الكويت، ولبنان، وإسرائيل، خلال الفترة بين 19 و23 مارس الجاري.