وزير دفاع كوريا الجنوبية يلتقي نظيره الأمريكي في واشنطن أوائل أبريل

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، أن وزيرها جونج كيونج دو سوف يعقد اجتماعا مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في أوائل الشهر المقبل في الولايات المتحدة، لمناقشة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية بعد القمة الكورية الشمالية الأمريكية الثانية وإجراءات المتابعة على مستوى السلطات العسكرية.



ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - عن بيان أصدرته الوزارة - أن هذا الاجتماع يعتبر أول لقاء بين الوزير جونج والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان منذ تولي الأخير منصبه.



ويجري الجانبان الكوري الجنوبي والأمريكي تنسيقا نهائيا حول جدول زمني للاجتماع، الذي من المتوقع أن يراجع الجانبان خلاله تدريبات "دونج مينج" العسكرية المشتركة التي انتهت 12 مارس الماضي، والاتجاه المستقبلي للتدريبات العسكرية المشتركة، وعملية نقل حق قيادة العمليات في زمن الحرب.



وأفادت الوزارة أنها تخطط لعقد اجتماع للحوار الدفاعي المتكامل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في كل من شهري أبريل وسبتمبر، واجتماع وزيري الدفاع الكوري الجنوبي والأمريكي في شهر يونيو في سنغافورة على هامش قمة آسيا الأمنية، والدورة الـ 51 للاجتماع الاستشاري الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في شهر أكتوبر.