"فولكس فاجن" تعدل "Golf" الشهيرة

تختبر شركة فولكس فاجن الجيل الثامن من سيارات "Golf" التي تعد واحدة من أكثر السيارات الصغيرة مبيعا في العالم.



وتظهر الصور المسربة لهذه السيارات أن "Golf" الجديدة جاءت بواجهة أمامية مختلفة، مزودة بفتحات هوائية كبيرة، ومصابيح "LED" مميزة، وعجلات رياضية كبيرة رقيقة الحواف، بالإضافة إلى سقف بانورامي يمنح الركاب شعورا بالراحة ويعطي السيارة طابعا مميزا من الأناقة.



أما من الداخل، فحصلت هذه السيارة على مقاعد جلدية ومقود رياضي، وواجهة قيادة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشتين، واحدة في المنتصف وأخرى قبالة السائق مباشرة.



كما بنيت هذه السيارة على منصات "MQB Evo"، وزودت بعدة أنواع من المحركات: محرك بنزين بـ 4 أسطوانات، وسعة 1.5 لتر، ومحرك توربيني بـ 3 أسطوانات، وسعة لتر واحد، ومحرك رياضي بسعة لترين، تعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.



من المفترض أن ترفع "فولكس فاجن" الستار رسميا عن هذه السيارة خلال عرض رسمي ستجريه، في أكتوبر المقبل، لتطرحها في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 24 و31 ألف دولار.