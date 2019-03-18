الصين تؤكد وقوفها بحزم ضد الإرهاب والتطرف ودعمها حقوق الإنسان

أكدت الصين اليوم الاثنين أنها تقف بحزم ضد جميع أشكال الإرهاب والتطرف، وتكافح وفقا للقانون أي سلوك يدعو إلى الإرهاب والتطرف، وأي عمل ينطوي على تنظيم وتخطيط وتنفيذ الأنشطة الإرهابية، أو التعدي على حقوق الإنسان للمواطنين.



جاء ذلك في وثيقة (كتاب أبيض) أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم الاثنين حول مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.



وذكرت الوثيقة أنه تحت تأثير مشترك لقوى الانفصالية والتطرف الديني والإرهاب، وقعت هجمات إرهابية متكررة في "شينجيانغ" لفترة من الزمن، ما عرض حياة وممتلكات الناس من جميع المجموعات العرقية هناك للخطر، وأثر بالسلب الشديد على كرامة الشعب.



وأضافت الوثيقة أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون، وتحترم حقوق الإنسان وتحميها وفقا لمبادئ دستورها، مشيرة إلى أن كفاح الصين ضد الإرهاب والتطرف جزء مهم من كفاح المجتمع الدولي ضد الإرهاب والتطرف، وأن مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان الأساسية تتماشى مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة.



ولفتت الوثيقة إلى أنه في عالم اليوم، لا يمكن لأي بلد أن يتجنب التحديات الخطيرة للإرهاب والتطرف، منوهة إلى "أنه فقط من خلال تعزيز بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، والتخلي عن المعايير المزدوجة، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، والتوصل إلى توافق استراتيجي، وتعزيز التبادلات والتعاون، يمكننا على نحو فعال كبح ومكافحة الإرهاب والتطرف بما يصب في صالح السلام والاستقرار العالميين".