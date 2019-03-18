العراق: تفجير 142 عبوة ناسفة و5 أحزمة ناسفة جنوب الفلوجة

أعلنت قيادة عمليات محافظة الأنبار العراقية اليوم الاثنين، عن تفجير 142 عبوة ناسفة وخمسة أحزمة ناسفة جنوب مدينة الفلوجة.



وقال قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن القوات قامت بتفجير 142 عبوة ناسفة وخمسة أحزمة ناسفة في مناطق البويوسف والنعيمية والبوجاسم جنوب الفلوجة، وإن تلك العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.



يذكر أن القوات الأمنية تواصل منذ منتصف عام 2016، بعد إعلان تحرير الفلوجة، تطهير المناطق الجنوبية للفلوجة خارج مركز المدينة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي من العبوات الناسفة والتي غالبا ما تتسبب بقتل عدد من المواطنين هناك.

