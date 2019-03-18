قرينة السيسي: إفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

دعت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إلى تشجيع وتنمية مهارات العقول المستنيرة والمتفردة التي تزخر بها المنطقتان الأفريقية والعربية.



وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على موقع "فيسبوك": "سعدت كثيرا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، والتي أثبتت أن أفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة التي علينا جميعا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".

