القوى العاملة تنصح المصريين في إيطاليا بالخضوع لمظلة التأمينات

زار مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، مجموعة من العمال المصريين اللذين يعملون في مجال الشحن والتفريغ في مدينة "الكومو"، فضلا عن زيارة إحدى الشركات المتخصصة في مجال الأدوات الصحية بمدينة ميلانو للاطمئنان علي أحوالهم والتعرف علي مشاكلهم عن قرب للعمل على حلها أولا بأول.



وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن هذه الزيارات جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم فى العمل.



وأشار إلى أن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، التقي فى إطار زياراته الميدانية مع العمالة المصرية بمجموعتين من العمال المصريين، الأولي تعمل في مجال الشحن والتفريغ، والثانية في مجال الأدوات الصحية للاطمئنان عليهم والتعرف علي المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها، فضلا عن إبداء النصح والمشاورة لهم واطلاعهم علي المستجدات من قوانين وقرارات وزارة العمل والضمان الاجتماعي، والتأكيد عليهم بالالتزام بالخضوع لمظلة التأمينات الإيطالية للحصول على المزايا المادية والاجتماعية والصحية التي توفرها الدولة الايطالية لمن يخضع للتأمينات والالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية وكذلك أبداء النصح لهم بعدم التوقيع علي شيكات أو وإيصالات أمانه مقابل الالتحاق بالعمل.



وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي فى خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.