تيم يتفوق على فيدرر ويحرز لقب إنديان ويلز

أحرز النمساوي دومينيك تيم لقبه الأول في سلسلة بطولات الأساتذة من فئة 1000 نقطة بعدما عوض تأخره بمجموعة ليهزم روجر فيدرر 3-6 و6-3 و7-5 ويفوز ببطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس.



وفي المجموعة الحاسمة، انتقل الزخم لصالح تيم عندما أطلق ضربة ناجحة أمامية قوية بمحاذاة الخط الجانبي ليكسر إرسال فيدرر ويتقدم 6-5.



وسقط اللاعب النمساوي على ظهره وغطى وجهه بيديه عندما سدد فيدرر، الذي كان يسعى لإحراز لقبه السادس في إنديان ويلز واللقب 101 في المجمل، في الشبكة في نقطة المباراة.



وأشاد تيم (25 عاما)، الذي سيتقدم أربعة مراكز في التصنيف العالمي اليوم الاثنين ليصل إلى المركز الرابع وهو أعلى تصنيف في مسيرته، بمنافسه السويسري.



قال تيم موجها حديثه إلى فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى خلال مراسم تسليم الكأس "يسعدني التنافس معك، والتعلم منك، واللعب مع واحد من أساطير التنس عبر العصور".



وأضاف ضاحكا "أشعر بأنني ليس من حقي تهنئتك، لديك 88 لقبا أكثر مني، لذا أتمنى فقط أن تلعب لفترة أطول وأن نحظى بفرصة خوض مباريات نهائية كبيرة أخرى".



وتحلى فيدرر بروح رياضية بعد خسارته في النهائي بصحراء جنوب كاليفورنيا للعام الثاني على التوالي.