مخاوف من تلوث الوجبات المدرسية في فيتنام بعد تفشي عدوى الديدان الشريطية

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن تفشي عدوى الديدان الشريطية بين الأطفال في شمال فيتنام أثار مخاوف بشأن إمكانية تلوث الوجبات المدرسية.



وأفاد موقع "فني اكسبريس" الإخباري بأن الأطباء رصدوا العدوى لدى 209 أطفال من منطقة ثانه كوانج في إقليم باك نينه، الذي يتاخم هانوي.



وذكرت صحيفة توي تري أنه تم الاشتباه في العدوى الشهر الماضي، عقب أن تم العثور على يرقات في إمدادات لحم الخنزير للوجبات المدرسية في حضانة ثانه خونج.



ومع ذلك لم يتم تأكيد مصدر تفشي العدوى، ومازالت السلطات تحقق في الأمر.



