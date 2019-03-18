الرئيس الصيني يبدأ جولته بإيطاليا وموناكو وفرنسا 21 مارس

يبدأ الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا الأسبوع جولة على إيطاليا وموناكو وفرنسا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الاثنين، مع ترقب انضمام روما بهذه المناسبة إلى مبادرة "طرق الحرير الجديدة" الصينية التي تثير جدلا في أوروبا الغربية.



وأفاد المتحدث باسم الخارجية لو كانغ في بيان أن شي سيقوم بجولته بين 21 و26 مارس، بدون أن يحدد جدولا زمنيا دقيقا للزيارات الثلاث أو لمدة كل منها.



ومن المرتقب أن يتم خلال الزيارة إلى إيطاليا توقيع بروتوكول اتفاق بين بكين وروما بشأن "طرق الحرير الجديدة"، لتصبح إيطاليا أول دولة من مجموعة السبع تنضم إلى هذا المشروع المعروف رسميا بمبادرة "الحزام والطريق" والرامي إلى إقامة مشاريع بنى تحتية ضخمة عبر العالم.



ويهدف مشروع "طرق الحرير الجديدة" بحسب بكين إلى تعزيز الترابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ويقضي بتمويل بنى تحتية برية وبحرية تضم طرقات وسكك حديد وموانئ، تزيد كلفتها الإجمالية عن ألف مليار دولار.



