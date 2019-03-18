الأمير تشارلز يروج "للاقتصاد الأزرق" في بداية جولته بالكاريبي

شجع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في أولى محطات جولته في منطقة الكاريبي على "الاقتصاد الأزرق الحيوي" المبني على الاستغلال المستدام لموارد المحيط لدعم النمو الاقتصادي كجزء من الحل في إطار جهود التصدي للتغير المناخي.



وأشار إلى أن ارتفاع مستويات البحر يمثل تهديدا خطيرا على نحو خاص للدول الجزر القريبة.



وبدأ تشارلز جولته التي تستمر 12 يوما في الكاريبي بزيارة سانت لوسيا ومن المقرر أن تشمل الزيارة جزرا أخرى عديدة كانت فيما سبق مستعمرات بريطانية بينما لا تزال الملكة إليزابيث أم تشارلز، على رأس هذه الدول.