معمرة بريطانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 111

بلغت المعمرة البريطانية هيلدا عامها الـ 111، واحتفلت به في دار لرعاية المسنين وسط أصدقائها وأفراد عائلتها في انجلترا، وزينوا لها كعكة الميلاد باللون الوردي وهو لونها المفضل.



ولدت هيلدا كلولو في بلدة ريديتش بمنطقة ورشستر شاير في انجلترا عام 1908 ويعتقد أنها ثاني أكبر شخص معمر في بريطانيا، وهي نفس السنة التي استضافت فيها لندن دورة الألعاب الأولمبية، وتم تأسيس فرقة الكشافة، وهو نفس العام الذي اخترعت فيه المكنسة الكهربائية.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هيلدا تزوجت من آرثر وهو الشخص الذي كانت تحبه وكان عمرها 29 عاما، وعايشت الحربين العالميتين، كما عاصرت خمس ملكات و21 رئيس حكومة.