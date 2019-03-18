واشنطن تحقق فى إجراءات الموافقة على تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تهيئة جميع الظروف اللازمة لعمل بعثة الأمم المتحدة على طول خط "برافو" بشكل كامل.



وقال رئيس إدارة الشرطة العسكرية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، فلاديمير إيفانوفسكي، حسبما أفادت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية اليوم الإثنين: "نحن الآن في منطقة مرتفعات الجولان على خط "برافو" على الجانب السوري الشرقي، حيث تم إنشاء ستة مراكز مراقبة منذ نهاية العام الماضي لمراقبة وضع المنطقة المنزوعة السلاح ومراقبة وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل".



وأضاف:" لقد وصلنا اليوم إلى أول مركز، حيث تم تجهيز هذا المكان بالكامل من الناحية الهندسية في غضون ثلاثة أشهر".



وأكد "إيفانوفسكي" أن الجانب الروسي هيأ جميع الظروف لتتمكن قوات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة الفصل بين الأطراف والبدء بشكل كامل العمل على خط " برافو" لتنفيذ المهام، التي قامت بها قبل عام 2013.