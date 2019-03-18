استشهاد أمين شرطة أثناء مشاركته فى إخماد حريق داخل أحد المحال بالمنوفية

استشهد أمين شرطة مساء أمس الأحد، أثناء مشاركته في إخماد حريق داخل أحد المحال بالمنوفية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت بلاغ بنشوب حريق بأحد المحال "ورشة سمكرة" كائن بعزبة غيط شبرا بدائرة مركز شرطة الباجور، وانتقلت قوات الحماية المدنية، على الفور، لمحل البلاغ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.



وأثناء التعامل مع الحريق، أصيب أمين الشرطة هاني عبدالعزيز عبدالسلام من قوة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، حال مشاركته بعملية إخماد الحريق، حيث تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه استشهد في وقت لاحق متأثرًا بإصابته.