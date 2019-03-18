بعثة فريق نادى الزمالك تغادر الجزائر عائدة للقاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك مساء أمس الأحد الجزائر العاصمة عائدة للقاهرة بعد أداء مباراة نصر حسين داي الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وغادرت البعثة التي يرأسها اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مطار هواري بومدين على متن طائرة خاصة، وتضم البعثة 18 لاعبًا، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.



وكان في وداع البعثة بالمطار مسؤولو السفارة المصرية بالجزائر ومسؤولو نادي حسين داي.



وتأهل الزمالك لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تعادله سلبيا مع حسين داي ليتصدر المجموعة الرابعة.