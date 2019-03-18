واشنطن تنفى ما يشاع عن نيتها إبقاء 1000 جندى فى سوريا

نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول نية الجيش الأمريكي إبقاء نحو ألف من أفراده في سوريا.



وقال "دانفورد"، في بيان صدر عن البنتاجون: "لم تتضمن الخطة التي أعلن عنها في فبراير أي تعديلات، ونواصل تنفيذ أمر الرئيس بشأن تقليص لبقوات الأمريكية".



وأضاف، أن تقرير الصحيفة غير صحيح، حسبما أوردت شبكة روسيا اليوم، اليوم الإثنين.



وتابع: "نستمر في العمل على تخطيط عسكري مفصل مع هيئة الأركان التركية من أجل حل مشاكل تركيا الأمنية على طول حدودها مع سوريا. وحتى اليوم كان التخطيط مثمرا، وتوجد لدينا نظرة مبدئية سيتم تحديد ملامحها في الأيام القريبة المقبلة".



وفي وقت سابق نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن الجيش يخطط للاحتفاظ بما يقرب من 1000 جندي في سوريا، وأن هذا القرار يعود إلى "نية واشنطن استمرار التعاون مع القوات الكردية بالرغم من تهديدات أنقرة بشن عملية عبر الحدود لضرب الأكراد".



وفي 22 فبراير أعلن البيت الأبيض أنه سيتم إبقاء قوة أمريكية صغيرة "لحفظ السلام" قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب.