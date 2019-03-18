كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الـ11 عالميًا فى تصدير الأسلحة

أظهر تقرير "اتجاهات تجارة الأسلحة الدولية لعام 2018"، الذي أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام(SIPRI)، أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الـ 11 عالميًا من حيث تصدير الأسلحة، فيما احتلت المرتبة الـ 9 من حيث استيراد الأسلحة، حسبما أوردت وكالة يونهاب الكورية للأنباء، اليوم الإثنين.



وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول من حيث استيراد الأسلحة، مسجلة حصتها بنسبة 12%، وتليها الهند 9.5%، ومصر 5.1%، وأستراليا 4.6%، والجزائر 4.4%، والصين 4.2%، والإمارات العربية المتحدة 3.7%، والعراق 3.7%.





