بعد مقتل 20 من جنوده.. الجيش المالى: الوضع تحت السيطرة

قال الجيش المالي، إن الوضع في قرية "ديورا" وسط البلاد، تحت السيطرة بشكل تام، وذلك بعد هجوم شنه مسلحون مجهولون صباح أمس الأحد، أسفر عن مقتل أكثر من عشرين جنديًا ماليًا، وخسائر في المعدات والأسلحة.



وقال الجيش المالي، إن الطيران العسكري يحلق فوق القرية، وهناك تعزيزات تتحرك على الأرض، مؤكدًا أن قواته استعادت السيطرة على الثكنة العسكرية التي سيطر عليها المسلحون لقرابة الساعة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة الأنباء المالية الرسمية، عن الجيش قوله:"إنه ما زال يعمل على تقييم الوضع لمعرفة حصيلة الهجوم"، موضحًا أن كل المعلومات سيتم الكشف عنها لاحقًا.