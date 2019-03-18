"جوتيريش" يعرب عن تعازيه فى ضحايا فيضانات إندونيسيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، عن حزنه البالغ إزاء الخسارة المأساوية في الأرواح الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا.



وقال المتحدث الصحفي باسم الأمين العام، ستيفان دوزاريك، في بيان: "الأمين العام حزين على فقدان الأرواح والدمار، وحقيقة أن الناس يجبرون على مغادرة منازلهم؛ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في سنتاني وجايابورا وبابوا والزلزال الذي وقع في مقاطعة نوسا تنجارا الغربية في إندونيسيا".



وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها للعمل مع السلطات الإندونيسية، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة فيما يتعلق بهذه الكوارث الطبيعية.



وتسببت الفيضانات التي شهدها إقليم بابوا الإندونيسي، أمس الأحد، بمقتل ما لا يقل عن 74 شخصًا، كما غمرت المياه أكثر من 150 منزلًا في منطقة سينتاني.