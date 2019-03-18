مادورو يعتزم القيام بإعادة هيكلة للحكومة الفنزويلية

قالت ديلثي رودريجيز نائبة رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو مساء Hls الأحد، إن الرئيس يعتزم إجراء عملية "إعادة هيكلة جذرية" لحكومتهK وذلك مع تعافي البلاد من انقطاع طويل للكهرباء وسط صراع على السلطة مع المعارضة.



وقالت رودريجيزK بحسب ما أوردت وكالة روتيرز، إن الرئيس نيكولاس مادورو طلب من كافة أعضاء الحكومة تقديم خططهم لمراجعتها في إطار إعادة هيكلة عميقة لأساليب ومهام الحكومة.



ويأتي التغيير المحتمل عقب انقطاع للكهرباء استمر نحو أسبوع وتسبب في حالة من الارتباك في البلد الذي يعاني بالفعل من انهيار اقتصادي ونقص في الغذاء والدواء وهجرة ملايين المواطنين.



وتشهد فنزويلا أزمة سياسية، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًا، وتبعته كندا وكولومبيا وبيرو والإكوادور وباراجواي والبرازيل وتشيلي وبنما والأرجنتين وكوستاريكا وغواتيمالا وجورجيا، ثم عدد كبيرمن الدول الأوروبية، فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.