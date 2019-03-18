القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
حوادث
الإثنين 18/مارس/2019 - 02:13 ص

اليوم.. النطق بالحكم على 4 متهمين بالقتل فى البساتين

اليوم.. النطق بالحكم
عادل عبد العال
dostor.org/2556550

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، الحكم علي ٤ متهمين بالقتل، علي أثر خلاف مسبق بالبساتين.

كانت المحكمة بجلسة سابقة أحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبو زيد، أن المتهمين هم محمد علي، وشهرته "ايكا"، عامل، ورشاد علي، وشهرته "كريم"، عامل، وعباس علي، وعماد حمدي، وشهرته "عماد مازنجر"، ومصطفي حمدي، وشهرته "مصطفي مازنجر".

وأضاف قرار الاحالة قيام المتهمين من الأول وحتي الرابع بقتل المجني عليه أحمد غريب عمدًا مع سبق الإصرار، أثر خلاف مسبق شجر بينه وبين أولهم فعقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وأخري بيضاء، وتوجهوا إلى حيث تواجده واقتسموا الأدوار فيما بينهم فأطق أولهم صوبه عيارًا ناريًا، فيما تواجد الباقين للشد من أزره فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت شهادة محمد غريب، قهوجي، أنه حال توجهه إلى المقهي الخاص به، أبصر وجود مشاجرة بين المتهم الأول والثاني، وبين أحد الأشخاص، فتوجه إليها، وتم فضها، وكان ذلك في حضور شقيقة المتوفي، فعلم أن تلك المشاجرة بسبب الاختلاف علي سعر عقاقير مخدرة.

وأضاف، أنه عقب ذلك قام المتوفي بتركه، وبعد مرور برهة من الزمن أبصر حضور المتوفي يجري، ومن خلفه المتهمين حاضرين وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وحال وصول المتوفي بالقرب من المحل الخاص به، قام بالالتفاف ليصبح وجههم في وجهه، وحال قيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قام بالتوجه إليهم ومنعهم من اتمام جريمتهم، قام المتهم الثاني بالتصدي له والتعدي عليه بسلاح أبيض "سنجة"، وفي ذات التوقيت قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه فأردفه قتيلًا، وقام بالهروب من محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ 6 أيام

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ اسبوع

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ أقل من شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

منذ أقل من شهر

ننشر أسماء المحكوم عليهم في "ضرب كمين المنوات"

الآن

أبناء «أبوالعلمين».. الدستور تكشف أسرار «الرفاعية» وترصد أسلحتها ضد الإرهاب

الباز يكشف عقوبة إرهابي نيوزيلندا منفذ الهجوم على المسجدين (فيديو)

الوجع غالب.. أقارب ضحايا المسجدين يروون قصص اغتراب الشهداء

استعدادًا لأعياد الربيع.. "التموين": طرح الرنجة بـ35 جنيها والفسيخ بـ100 للكيلو

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ألبومات الصور

بالصور.. إيمان البحر درويش يحتفل بذكرى ميلاد فنان الشعب على مسرح الحرية

بالصور.. وفد صينى لإنشاء ثلاجات خاصة بالأمصال بالوادى الجديد

نائبة محافظ الوادى الجديد تشهد نهائى دورى مراكز الشباب

محافظ دمياط تستقبل المدير التنفيذي لمدينة الأثاث

رياضة

سباليتى: لا أتأثر بالانتقادات

بوسكيتس يحذر لاعبى برشلونة من التهاون فى الدورى الإسبانى

فالفيردى يوضح طبيعة إصابة سواريز

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ads
كشكول

التعليم: خمس خطوات للحصول على شريحة التابلت الخاصة للأول الثانوي

ننشر جدول اللجان التحكيمية لمسابقة تحدى القراءة بالجيزة الأزهرية

إطلاق بطولة كرة القدم لطلاب الثانوية بالمعاهد الأزهرية

جامعة الأزهر ترد على فيديو الحفل الغنائى بـ"دراسات الإسكندرية"

إطلاق معسكر خدمة إجتماعية لطلاب سوهاج الأزهرية

الأمصار

مسؤولون: المتهم الرئيسي في هجوم المسجدين بنيوزيلندا زار إسرائيل ٢٠١٦

كواليس وتفاصيل جديدة في حادث نيوزيلندا الإرهابى

الفريق كامل الوزير: من يسرق "سنقطع يده"

الرئيس المصري يعلن ١٠ توصيات لمؤتمر الشباب العربي الأفريقي

تعرف على سبب اعتذار صباح الجزائري عن عدم ظهورها في "باب الحارة"؟

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

راهب يغير جنسه ليصبح عارضة أزياء

"المدرج السري".. فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية

دراسة تصحح الخطأ المتداول بشأن خصوبة الرجال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

نقص فيتامين "B12" يضعف مناعة الجسم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎