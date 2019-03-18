اليوم.. النطق بالحكم على 4 متهمين بالقتل فى البساتين

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، الحكم علي ٤ متهمين بالقتل، علي أثر خلاف مسبق بالبساتين.



كانت المحكمة بجلسة سابقة أحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.



وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار طارق أبو زيد، أن المتهمين هم محمد علي، وشهرته "ايكا"، عامل، ورشاد علي، وشهرته "كريم"، عامل، وعباس علي، وعماد حمدي، وشهرته "عماد مازنجر"، ومصطفي حمدي، وشهرته "مصطفي مازنجر".



وأضاف قرار الاحالة قيام المتهمين من الأول وحتي الرابع بقتل المجني عليه أحمد غريب عمدًا مع سبق الإصرار، أثر خلاف مسبق شجر بينه وبين أولهم فعقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وأخري بيضاء، وتوجهوا إلى حيث تواجده واقتسموا الأدوار فيما بينهم فأطق أولهم صوبه عيارًا ناريًا، فيما تواجد الباقين للشد من أزره فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.



وكشفت شهادة محمد غريب، قهوجي، أنه حال توجهه إلى المقهي الخاص به، أبصر وجود مشاجرة بين المتهم الأول والثاني، وبين أحد الأشخاص، فتوجه إليها، وتم فضها، وكان ذلك في حضور شقيقة المتوفي، فعلم أن تلك المشاجرة بسبب الاختلاف علي سعر عقاقير مخدرة.



وأضاف، أنه عقب ذلك قام المتوفي بتركه، وبعد مرور برهة من الزمن أبصر حضور المتوفي يجري، ومن خلفه المتهمين حاضرين وبحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وحال وصول المتوفي بالقرب من المحل الخاص به، قام بالالتفاف ليصبح وجههم في وجهه، وحال قيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه قام بالتوجه إليهم ومنعهم من اتمام جريمتهم، قام المتهم الثاني بالتصدي له والتعدي عليه بسلاح أبيض "سنجة"، وفي ذات التوقيت قام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري صوبه فأردفه قتيلًا، وقام بالهروب من محل الواقعة عقب ارتكاب الجريمة.