سباليتى: لا أتأثر بالانتقادات

أكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، أنه لم يعد يتأثر بالانتقادات، مضيفًا أنه يواصل عمله فقط لتقديم الأفضل للفريق.



وتعرض "سباليتي" للعديد من الانتقادات بالفترة الأخيرة بسبب سوء نتائجه مع الفريق والخروج مؤخرا من الدور ثمن النهائي بالدوري الأوروربي على يد آينتراخت فرانكفورت الألماني، قبل أن ينجح ويرد على المشككين بتحقيق الفوز على ميلان، بنتيجة 3-2 بالجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.



وقال سباليتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا أتأثر بالانتقادات لأنني أقدم كل ما لدي مع الفريق، أنا في الـ60 من عمري والانتقادات أصبحت لا تهمني".



وأضاف: "أهم شيء الآن هو تحقيق النقاط الثلاثة بالفوز على ميلان، وأنا أبلغت اللاعبين، أنه يجب عند ارتداء قميص الإنتر فيجب عليكم القتال".



واختتم: "اللاعبون قدموا ما عليهم خاصة من الناحية البدنية واستطاعوا تقديم كل ما لديهم وجلب نقاط المباراة".