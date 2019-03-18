بوسكيتس يحذر لاعبى برشلونة من التهاون فى الدورى الإسبانى

دعا سيرخيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة الإسباني زملاءه بالفريق إلى عدم التهاون في المباريات المقبلة من الدوري الإسباني بعد اتساع الفارق على الصدارة إلى 10 نقاط.



وعزز البارسا موقعه في صدارة ترتيب الليجا، بعد فوزه على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 في الجولة الـ28 من المسابقة، ووسع الفارق مع أتلتيكو مدريد الوصيف إلى 10 نقاط، قبل 10 جولات على النهاية.



وقال بوسكيتس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لقد كنا منظمين جدا خلال الموسم الحالي في الليجا، علينا الاستمرار على هذا النحو وتحقيق المزيد من الانتصارات".



وأضاف: "حصلنا على 3 نقاط إضافية في الفارق مع أتلتيكو مدريد، لكن لا يزال الكثير من المباريات المتبقية، يجب علينا الاستمرار خطوة بخطوة نحو اللقب".



وعن الأداء الرائع لليونيل ميسي نجم برشلونة في المباراة وتسجيله 3 أهداف "هاتريك"، اختتم: "نحن نعرف بالفعل قدرات ميسي، لا يفاجئنا ما يقدمه لأننا بالفعل رأينا كل شيء في كرة القدم منه".