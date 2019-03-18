فالفيردى يوضح طبيعة إصابة سواريز

أوضح إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الإسباني، طبيعة الإصابة التي تعرض لها الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق قبل دقائق من نهاية مباراة النادي الكتالوني ضد ريال بيتيس.



المدرب الإسباني قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "سواريز تعرض لالتواء قوي في الكاحل، وسيخضع لفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد مدة غيابه".



وأضاف: "سواريز قدم أداء مميزًا وسجل هدفًا في لحظة مهمة بالنسبة للفريق، ميسي أيضًا قدم مباراة رائعة، لم أر في حياتي لاعبا مثله، صفقت له مثل الجماهير لما قدمه".



وبخصوص المنافسة على لقب الليجا، اختتم: "قمنا بخطوة أخرى إلى الأمام، ولكن يجب أن نكون حذرين، هناك 10 مباريات متبقية بـ30 نقطة، وعلينا الاستمرار في حصد النقاط".