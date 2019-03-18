بكين: لن نضحى بعلاقتنا مع أوروبا من أجل اتفاق تجارى مع أمريكا

قدم لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، غصن زيتون إلى الاتحاد الأوروبي بقوله:"إن الصراع التجاري الصيني مع الولايات المتحدة مسألة ثنائية، ولن تضر بمصالح طرف ثالث، في إشارة إلى أن بكين لن تقوض مصالح الاتحاد إذا توصلت إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة".



وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "شين لانج" الصينية، أن الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للصين، أصدر ورقة الثلاثاء، وصف الصين لأول مرة بأنها "منافس اقتصادي"، و"منافس نظامي يروج لنماذج بديلة للحكم".



في حين قال لي كه تشيانج، خلال المؤتمر الصحفي السنوي، لرئيس مجلس الوزراء "إن الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة مسألة ثنائية بين الصين والولايات المتحدة، لن نستخدم أطرافا ثالثة، ولن نؤذي أطرافا أخرى".



وفي إجابته على سؤال أحد المراسلين: هل تعتقد أن الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة سيكون له تأثير سلبي على تنمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي؟ وكيف ترى العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام؟ قال "لي": إن الصين والاتحاد الأوروبي يعدان قطبين مهمين في العالم متعدد الأقطاب، حيث إن تطوير العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي ليس مفيدًا لأوروبا الوسطى فحسب، بل للعالم أيضًا.



ودفعت الصين بروكسل للانضمام إليها للدفاع عن التجارة الحرة واتباع نهج متعدد الأطراف ضد الحمائية الأمريكية المتزايدة، لكن الاتحاد الأوروبي كان قلقًا من أن بكين قد تتخلى عن ذلك كثمن عقد صفقة لإنهاء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.