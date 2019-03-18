سقوط تشكيل عصابى تخصص فى التنقيب عن الآثار بحلوان

ضبطت مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة العقيد هانى أبو علم، ومعاونوه الرواد أحمد الدالى، ومحمود السعداوى، تشكيلًا عصابيًا من 3 أشخاص؛ لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار قديم بـالعزبة البحرية.



وردت معلومات، للعقيد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، مفادها قيام كل من فؤاد أحمد على موسى، وعلى سعيد عبد الرؤوف بيومى، ومحمد سمير محمد أحمد، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.



وباستهداف العقار، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر، وتبين قيامهم بعمل حفرة بعمق 4 أمتار، وعثر بحوزتهم على أداوت التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.



وتم تحرير المحضر اللازم، وجارى عرضهم على النيابة العامة.