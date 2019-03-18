الإمارات تستضيف اجتماعًا تحضيريًا للمؤتمر الدولى للثروة المعدنية

استضافت الإمارات، أمس الأحد، الاجتماع الأول للجنة المنظمة للمؤتمر العربي الدولي الـ16 للثروة المعدنية، والمقرر عقده في 2020.



ويعقد المؤتمر كل عامين في إحدى الدول العربية، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والوزارات والمؤسسات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية.



يحضر المؤتمر وزراء الثروة المعدنية العرب، ويشهد مشاركة فاعلة للجهات العربية والأجنبية ذات العلاقة بقطاع التعدين، من خلال تقديم أوراق تعريفية بواقع وآفاق قطاع التعدين العربي، والاطلاع على الصناعات التعدينية وآثارها على اقتصادات الدول العربية.



ويصاحب المؤتمر، معرض تقني لعرض آخر ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة في قطاع الثروة المعدنية.