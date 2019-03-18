كارمن سليمان تطرح "الساعة بتاعت قبل النوم" عبر يوتيوب.. فيديو

طرحت المطربة الشابة كارمن سليمان أحدث أغنياتها بعنوان "الساعة بتاعت قبل النوم" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية كلمات محمد فتحي، وألحان طارق شمس، وتوزيع أسامة سامي.



وكانت "كارمن" انتهت من تسجيل الأغنية الوطنية "شهامة وجدعنة" لطرحها قريبًا عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب وعدد من القنوات الفضائية، والأغنية من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد هارون، وهندسة صوت ماهر صلاح، وجيتار أحمد حسين، وقانون د. ماجد سرور، وناى محمد عاطف، ومزمار سيد الحسيني، وهي من إنتاج إعلام المصريين.