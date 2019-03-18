القاهرة : الإثنين 18 مارس 2019
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الإثنين 18/مارس/2019 - 03:03 ص

وزارة السياحة: مد فترة السماح للشركات بتسجيل حجاجها حتى اليوم

وزارة السياحة: مد
وزارة السياحة: مد فترة السماح للشركات بتسجيل حجاجها حتى اليوم
فاتن غلاب
dostor.org/2556536

قامت وزارة السياحة بمد فترة السماح للشركات التى قامت بتفعيل إيصالات جدية الحجز لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين الموافق 18 مارس الجارى.

وأكد مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم مد فترة السماح لشركات الحج السياحي التي قامت بالفعل بتفعيل إيصالات جدية الحجز الخاصة بها حتى الموعد المحدد لها أمس الأحد، وذلك لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين ١٨ مارس.
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