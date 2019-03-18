وزارة السياحة: مد فترة السماح للشركات بتسجيل حجاجها حتى اليوم

قامت وزارة السياحة بمد فترة السماح للشركات التى قامت بتفعيل إيصالات جدية الحجز لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين الموافق 18 مارس الجارى.



وأكد مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم مد فترة السماح لشركات الحج السياحي التي قامت بالفعل بتفعيل إيصالات جدية الحجز الخاصة بها حتى الموعد المحدد لها أمس الأحد، وذلك لتسجيل أسماء حجاجها على البوابة الموحدة لقطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين ١٨ مارس.

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