اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "ثورة 1919 بعد 100عام"

تختتم في العاشرة من صباح اليوم الإثنين٬ بقاعة الندوات بالمجلس الأعلي للثقافة٬ فعاليات مؤتمر "ثورة 1919 بعد 100عام" في إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية احتفالًا بمئوية ثورة 1919.



وتستمر فعاليات المؤتمر حتى التاسعة والنصف مساءً، وتتضمن المناقشات عددًا من الموضوعات الرئيسية، من بينها ما يلي:



- الموقف الدولي من ثورة 1919.

- ثورة 1919، والمجتمع المصري.

- ثورة 1919، وتطور الاقتصاد المصري.

- ثورة 1919، والبناء القانوني للدولة المصرية.

- ثورة 1919، والفضاءات الثقافية الإبداعية.

- قراءات ثورة 1919.

- المرأة المصرية، وثورة 1919.

- ثورة 1919 المصرية، وتأيرها على المحيط العربي.