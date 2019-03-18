السيسى يكرم مصمم مسجد باصونة بسوهاج

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس وليد عرفة، مؤسس دار عرفة للعمارة، والمسؤول عن تصميم مسجد "باصونة"، بمحافظة سوهاج، ضمن النماذج الشبابية الناجحة بختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيديو تسجيلي يستعرض نماذج من انجازات الشباب العربي الأفريقي، في ختام حفل ملتقى الشباب العربي والأفريقي،

الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، بمدينة أسوان.



وعرض الفيديو، مسجد باصونة في سوهاج، الذي صممه المهندس المصري وليد عرفة، والذي اختير في يناير الماضي ضمن 27 مكانًا على مستوى العالم شملتهم قائمة جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد.



وقال عرفة: "الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المحرك الأول للمشروع، خاصة بعد أن لجأ إليه أهل باصونة".



وأضاف "عرفة"، أن أول مرة تشارك مصر في الجائزة، والقائمة الطويلة للترشيح كان فيها عدد كبير من المساجد المصرية، ولكن مسجد باصونة هو المسجد المصري الوحيد الذي نجح في التصفيات الأولى، ووصل ضمن ٢٧ مسجدًا للجولة الثانية، والتي تنتهي باختيار ٣ مساجد فائزة في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩.