اليوم.. لقاء "فى حب أسامة فوزى" بسينما زاوية

تنظم سينما زاوية في الخامسة من مساء اليوم الإثنين٬ لقاء تكريمي بعنوان "في حب أسامة فوزي" بحضور عائلة وأصدقاء ومحبي المخرج السينمائي؛ وذلك للاحتفال بعيد ميلاده، ويتضمن الاحتفال عرض فيلمه الأول "عفاريت الأسفلت".



وكان "فوزي" قد غادر عالمنا مطلع العام الجاري٬ عن عمر يناهز الثامنة والخمسين.



وعمل "فوزي" كمساعد مخرج لفترة طويلة منذ عام 1978، حيث عمل مع عدد كبير من المخرجين منهم حسين كمال ونيازي مصطفى وبركات وأشرف فهمي، وانقطع لفترة ثم عمل مع المخرج شريف عرفة وأنتج له فيلم (الأقزام قادمون) ثم توقف فترة وعاد مرة اخرى للعمل مع المخرج يسري نصر الله في فيلمه (مرسيدس)، ومع رضوان الكاشف في (ليه يا بنفسج)، أما أول تجربة إخراجية له فكانت من خلال فيلم (عفاريت الإسفلت) عام 1995، ونال جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان لوكارنو، ثم (جنة الشياطين) عام 1999 الذي أنتجه الفنان محمود حميدة، وقد شارك في لوكارنو، ونال الجائزة الذهبية في دمشق، ومهرجان خربكا في المغرب، كذلك نال تكريم في معهد العالم العربي في باريس، وشارك في ميلانو. وقدم بعدها فليمان مع الكاتب هاني فوزي وهما (بحب السيما، باﻷلوان الطبيعية).