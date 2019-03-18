جماهير سان جيرمان تقاطع الفريق احتجاجًا على توديع دورى الأبطال

قاطعت روابط تشجيع باريس سان جيرمان مواجهة كلاسيكو فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا، في قمة الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي، احتجاجًا على خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا.



وخرج باريس من الدور ثمن النهائي للبطولة الأوروبية على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتبدد مجددًا حلم النادي في التتويج بلقبه الأول في دوري الأبطال.



وتركت روابط تشجيع النادي الباريسي موقعها المعتاد في جنبات مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، للتعبير عن اعتراضها على الفشل الأوروبي المتكرر.



واكتفت المجموعة بوضع لافتة كبيرة مكتوب عليها "لا ننسى".



وعلى الرغم من فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب "أولد ترافورد"، إلا أن الفريق الباريسي سقط أمام جماهيره بنتيجة (1-3) لتتحول بطاقة دور الثمانية من باريس إلى مانشستر.