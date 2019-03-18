السعودية تحصد 3 ميداليات ببطولة بلجيكا الدولية للتايكوندو

حصد المنتخب السعودي للتايكوندو 3 ميداليات، خلال مشاركته في بطولة بلجيكا الدولية للتايكوندو.



وحقق علي المبروك الميدالية الذهبية لوزن فوق 78 كجم، بعد الفوز على أحد لاعبي المنتخب الإسباني.



وتمكن محمد السويق من تحقيق الميدالية الفضية تحت 73 كجم، وذلك على الرغم من خروجه مصابا خلال مواجهة لاعب المنتخب الصربي.



وحصل سامي خيبري على برونزية وزن تحت 63 كجم، بعد أن خسر في الدور قبل النهائي.



ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.