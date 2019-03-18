ميسى يشكر جماهير ريال بيتيس.. ويتحدث عن المنافسة فى الليجا

وجّه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، الشكر لجماهير ريال بيتيس التي شجعته بقوة خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ28 من الدوري الإسباني.



"ميسي" سجل 3 أهداف "هاتريك" قاد به فريقه للفوز 4-1، ما أجبر جماهير الفريق المنافس على تحيته رغم الهزيمة الثقيلة.



وقال "ميسي" في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "أشكر الجماهير على تفاعلها، دائما ما وجدنا هذا التعامل الجيد منهم في كل مرة أتينا فيها إلى هذا الملعب".



وبخصوص المباراة، أضاف: "واجهنا خصمًا صعبًا يعرف كيف يتعامل جيدًا مع الكرة ولديهم خط وسط مميز، لكننا خططنا جيدًا لهذه المباراة ولم نعانِ بها".



وعن المنافسة على لقب الليجا، أتم: "حققنا خطوة مهمة بتوسيع الفارق على الصدارة إلى 10 نقاط مع أتلتيكو مدريد، لكننا لم نفز بأي شيء حتى الآن، ما زال هناك العديد من المباريات المهمة".



يذكر أن البارسا يتصدر ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه، فيما يحتل بيتيس المركز الثامن بـ39 نقطة.