بالصور.. البابا تواضروس يلتقى كهنة كنائس المقطم

التقى البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كهنة كنائس قطاع المقطم، بحضور نيافة الأنبا أبانوب الأسقف العام للقطاع.



وعقد البابا الفترة الماضية لقاءات مماثلة مع كهنة قطاعات ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر حدائق القبة والعباسية والوايل ومصر الجديدة، ووسط القاهرة، وشرق السكة الحديد.



تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص البابا تواضروس على التواصل مع كهنة القطاعات الرعوية المختلفة بالقاهرة والإسكندرية، التي التقى بكهنة قطاعاتها الرعوية الأربعة في يناير الماضي.