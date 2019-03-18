محكمة إسرائيل العليا تمنع مرشحًا يمينيًا من خوض الانتخابات العامة

صوتت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الأحد، لصالح حظر سياسي من اليمين المتطرف من خوض الانتخابات العامة المقررة في التاسع من أبريل المقبل.



جاء القرار وفقًا لتوصية النائب العام أفيخاي ماندلبليت، الذي قال إنه يجب منع "ميخائيل بن آري" من خوض الانتخابات بسبب عنصريته ضد العرب.



وينتمي بن آري إلى حزب "عوتسماه يهوديت"، الذي أسسه أتباع الحاخام الأمريكي - الإسرائيلي الراحل مائير كاهانا، الذي مُنع حزبه من الترشح للبرلمان الإسرائيلي عام 1988 بدعوى العنصرية ضد العرب.



كما نقضت المحكمة العليا قرارات اللجنة المركزية للانتخابات بمنع ترشيح القائمة العربية "رآم بلد"، وكذلك عوفر كسيف، المرشح اليهودي الوحيد في قائمة عربية أخرى مشتركة، هي "حداش تال".



وقبلت اللجنة التماسا قدمته أحزاب يمينية، اتهمت قائمة "رآم- بلد" بالسعي للقضاء على إسرائيل كدولة يهودية، وقالت إن معظم أعضائها يدعمون الإرهاب.



وتم تقديم ادعاءات مماثلة ضد كاسيف.