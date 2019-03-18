حملة مساعدات أممية لإغاثة 1.25 مليون شخص فى أفريقيا جراء إعصار إيداى

بدأ برنامج الأغذية العالمي عملياته من أجل تقديم مساعدات غذائية إلى ما لا يقل عن 25.1 مليون شخص من المتضررين من إعصار إيداي، الذي أسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص في شرق أفريقيا.



وذكرت وكالة الأمم المتحدة، أمس الأحد، في جنيف، أن التقدير الحالي لمتلقي المساعدات يستند إلى دراسات في ملاوي وموزمبيق.



وقال هيرف فيرهوسيل، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "من المحتمل أن يتأثر آلاف آخرون بالأحداث في زيمبابوي، حيث لا تزال التقييمات جارية".



وتسببت العاصفة التي ضربت موزمبيق مساء يوم الخميس في عزل مئات الآلاف من الأشخاص.



ولقى ما لا يقل عن 68 شخصًا حتفهم وأصيب 1500 بوسط موزمبيق منذ ذلك الحين، حسبما ذكرت صحيفة أوبيس، أمس الأحد، نقلًا عن أجهزة الطوارئ.



وقال وزير الاعلام سيكاي نزينزا، أمس الأحد، إن الاعصار الذي بدأ يفقد سرعته انتقل بعد ذلك إلى شرق زيمبابوي، حيث تسبب في مقتل 40 شخصًا على الأقل جراء الفيضانات، بينما تم فقدان نحو 100 شخص إضافي.



وكانت الأمطار الغزيرة والفيضانات حتى قبل أن يضرب إيداي اليابسة قد أودت بحياة 66 شخصًا في موزمبيق وأكثر من 50 شخصًا في جنوب مالاوي المجاورة منذ مطلع مارس الماضي.



ويعتزم برنامج الأغذية العالمي القيام بعمليات إسقاط جوي للمساعدات، وسيستخدم قوارب من أجل نقل الأغذية إلى المحتاجين.