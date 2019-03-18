رقم قياسى لعدد المشجعين فى مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة للسيدات

حطمت المواجهة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة الرقم القياسي لعدد المشجعين في مباراة كرة القدم للسيدات على مستوى الأندية، بعدما تابع 60739 متفرجًا فوز برشلونة 2-صفر في استاد واندا متروبوليتانو، ليشتعل السباق على لقب الدوري الإسباني.



وكان "أتلتيكو" يتقدم بست نقاط على برشلونة في صدارة الدوري قبل هذه المباراة، لكن الفارق تقلص إلى نصف هذا العدد قبل ست جولات على النهاية بفضل هدفي أسيسات أوشوالا والإنجليزية توني دوجان.



وكان أكبر عدد من المشجعين في مباراة للسيدات في إسبانيا عندما حضر 48 ألف متفرج لمتابعة مواجهة أتليتك بيلباو أمام أتلتيكو مدريد في مسابقة الكأس في 30 يناير كانون الثاني الماضي.



وعلى مستوى العالم كان أكبر عدد سابق من المشجعين في مباراة للسيدات على مستوى الأندية في مواجهة مونتيري وتيجرس المكسيكيين في 2018 بحضور 51 ألف متفرج.



لكن يبقى أكبر عدد من المشجعين في أي مباراة كرة القدم للسيدات في نهائي كأس العالم 1999، عندما تابع 90 ألف متفرج لقاء منتخبي الولايات المتحدة والصين في لوس أنجلس.