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الإثنين 18/مارس/2019 - 12:10 ص

إنتر ميلان ينتزع فوزًا مثيرًا من ميلان فى ديربى الغضب بالدورى الإيطالى

إنتر ميلان ينتزع
وكالات
dostor.org/2556508

تفوَّق إنتر ميلان على غريمه ميلان 3-2 في قمة المدينة لينتزع من جاره المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، أمس الأحد.

وبدأ "إنتر" اللقاء بهجوم، وتقدم بهدف مبكر بعد 3 دقائق عن طريق ماتياس فيسينو بتسديدة من مدى قريب، وأضاف زميله ستيفان دي فري الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 51.

وقلّص "ميلان" الفارق بضربة رأس قوية من تيموي باكايوكو، المعار من تشيلسي، بعد 6 دقائق، لكن "إنتر" أعاد الفارق إلى هدفين من ركلة جزاء نفذها لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 67.

وبعد 4 دقائق فقط استغل ماتيو موساكيو ارتباكًا دفاعيًا وسدّد بقوة من مدى قريب ليقلّص الفارق من جديد لميلان.

وتلقى أندريا كونتي لاعب ميلان بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ عنيف ضد لاوتارو، لكن الحكم تراجع بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد، وقرر الاكتفاء بإشهار البطاقة الصفراء للاعب.

وأوقف "إنتر" سلسلة من 5 انتصارات متتالية لميلان، وقفز إلى المركز الثالث برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن "ميلانو" الذي تراجع خطوة واحدة في الترتيب وبات رابعًا.

ويتصدر يوفنتوس، الذي خسر اليوم لأول مرة هذا الموسم في الدوري، وتعثر 2-صفر أمام جنوة، المسابقة برصيد 75 نقطة من 28 مباراة، وبفارق 15 نقطة عن نابولي الذي فاز 4-2 على أودينيزي.

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