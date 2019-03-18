مفاجأة.. منفذ مذبحة نيوزيلندا زار إسرائيل عام 2016

قال مسؤولون إسرائيليون، أمس الأحد، إن المشتبه به الرئيس في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا قام بزيارة قصيرة لإسرائيل في أواخر عام 2016.



وقال مسؤول في وكالة السكان والهجرة في إسرائيل، إن الإسترالي برينتون تارانت دخل إسرائيل في أكتوبر 2016 بتأشيرة سياحية مدتها 3 أشهر، وأقام لمدة 9 أيام.



وتارانت متهم بقتل 50 شخصًا خلال هجوم إرهابي داخل مسجدين في مدينة كرايستشيرش، يوم الجمعة.



وأوضح المسؤول أنه لا توجد تفاصيل أخرى متاحة بشأن ما قام به تارانت (28 عامًا) خلال الزيارة، ولم تُجب السفارة الإسترالية، وقنصلية نيوزيلندا في إسرائيل، حتى الآن على طلبات للتعليق.