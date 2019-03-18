سارى يجدد انتقاده للاعبى تشيلسى بعد الهزيمة من إيفرتون

انتقد ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، لاعبي الفريق اللندني بعد الخسارة بثنائية دون رد أمام إيفرتون بالجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسبق للمدرب الإيطالي انتقاد اللاعبين ووضع اللوم عليهم في أكثر من مناسبة هذا الموسم، بعد التعثر في عدة مباريات بمختلف المسابقات.



والمدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة إيفرتون: "في الشوط الأول من المباراة قدمنا أفضل 45 دقيقة لنا هذا الموسم، ثم فجأة تغيَّر الوضع في الشوط الثاني ولا أعرف سبب ذلك".



وأضاف: "اللاعبون أنفسهم غير قادرين على شرح ما حدث، وبالتالي من الصعب أن أشرح ما حدث، ما أستطيع قوله إن هذا الفريق ليس قادرًا على اللعب وتحقيق النتائج الجيدة بشكل ثابت، نفتقد الاستمرارية وهذا خطر كبير".



وبخصوص مستوى الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في المباراة، واصل ساري: "بالطبع كان عليه تقديم أداء أفضل، أضاع فرصة مؤكدة للتهديف، ولم يكن قادرًا على لعب 90 دقيقة، عليه أن يتحسن بدنيا وذهنيًا".



وعن إنهاء الدوري في أحد المراكز الأربعة الأولى، اختتم: "لا شيء مستحيل، هناك فرصة متاحة، لكن علينا أن نتفادى أي نتيجة مثل التي حدثت اليوم".