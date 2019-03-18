فياريال يهزم رايو بثلاثية ويبتعد عن منطقة الخطر فى الليجا

واصل فياريال مسلسل الاستفاقة في الدوري الإسباني، وفاز على ضيفه رايو فاييكانو بنتيجة 3-1 في الجولة الـ28 من الليجا، ليبتعد عن منطقة الهبوط.



وعلى ملعب "لا سيراميكا" تقدم الفريق الضيف القادم من مدريد بهدف في الدقيقة 20 بتوقيع ماريو سواريز، قبل أن يرد فياريال بهدفين متتاليين مع بداية الشوط الثاني بفضل المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقتين 50 و52.



وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين، أنهى المهاجم جيرارد مورينو الأمور تماما لصالح فياريال بالهدف الثالث.



وبهذا يواصل فريق "الغواصات الصفراء" سلسلة نتائجه الإيجابية مؤخرا بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب ليفانتي، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ17.



على الجانب الآخر، تجرع رايو خسارته السابعة على التوالي، الـ17 هذا الموسم، ليظل رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير)، ويقترب من توديع الدرجة الأولى.