تقارير: إيكاردى يقترب من ريال مدريد

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ وذلك بسبب صراعاته بالفترة الأخيرة مع إدارة "النيراتزوري"، حسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.



ويعاني "إيكاردي" من صراعات عدة مع إدارة الإنتر؛ بسبب عدم تجديد عقده مع الفريق بالفترة الأخيرة، بالإضافة إلى سحب شارة القيادة منه واستبعاده من المشاركة في المباريات.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" المدريدية، فإن ريال مدريد اقترب من التعاقد مع "إيكاردي" بمبلغ 80 مليون يورو، وذلك بعدما استطاع مسؤولو النادي الملكي التوصل لاتفاق مع اللاعب.



وأوضحت الصحيفة أن الريال يرغب في التعاقد مع أحد المهاجمين المميزين لسد ثغرة رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، موضحة أن "إيكاردي" هو الأقرب للانضمام إلى الملكي.



وشارك "إيكاردي" مع إنتر ميلان في 28 مباراة بجميع المسابقات خلال هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفًا.